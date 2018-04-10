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Китай создаст палубный вариант истребителя J-31
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В Китае заявили о начале разработки палубного варианта истребителя J-31 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Стало известно о начале разработки Китаем палубного варианта истребителя J-31 (FC-31) для авианосца, оснащенного катапультной системой взлета самолетов.
Палубный истребитель получит индекс J-XY, сообщает «Военный паритет» со ссылкой на китайские СМИ. По сравнению с базовым J-31 эта модель будет иметь складывающееся крыло большего размаха, более мощную переднюю стойку шасси, тормозной гак и увеличенный набор датчиков.
Испытания самолета могут провести в конце 2019 года. Финансирование программы началось в сентябре 2017 года.
Истребитель J-31, созданный Шеньянской авиастроительной корпорацией, представляет собой пятое поколение китайских боевых самолетов. Это второй тип стелс-истребителя после J-20. Первый полет J-31 состоялся 31 октября 2012 года.
Летчик-испытатель Сюй Йонлинь в 2016 году заявлял, что этот самолет не поступит на вооружение ВВС, а будет востребован как палубный истребитель авиации ВМС.
Авианосец с катапультой, для которого собираются задействовать новые палубные истребители, может быть построен не ранее середины 2020-х годов. Напомним, на судостроительной верфи в Шанхае в 2017 году началось строительство третьего китайского авианосца.
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