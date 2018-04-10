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Над Сирией заметили российский самолет-разведчик
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Над Сирией заметили российский самолет-разведчик 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У над городом Эль-Латамна в сирийской Хаме.
Видео с самолетом, замеченным над Эль-Латамной, опубликовано на YouTube.
А-50У может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов ВС о воздушной и надводной обстановке, а также применяться для наведении ударных самолетов на воздушные, наземные и морские цели.
Напомним, в ночь на понедельник авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. Три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты.
Кроме того, вероятен удар США и других стран НАТО по сирийским объектам в связи с якобы проведенной сирийскими войсками химатакой в Восточной Гуте.
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