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Украина начнёт серийное производство ракет «Ольха»
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Украина начнёт серийное производство ракет «Ольха» после завершения их испытаний 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Facebook
После завершения стартовавших в Одесской области государственных испытаний ракетного комплекса «Ольха» на Украине начнётся серийное производство этого комплекса. Об этом сообщил украинский лидер Пётр Порошенко.
«Поздравляю разработчиков ракетного комплекса «Ольха» с началом государственных испытаний! После завершения испытаний Украина начнёт серийное производство этого сверхмощного комплекса», — написал он в Facebook.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что госиспытания ракетного комплекса начались на юге Одесской области.
По его словам, испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.
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