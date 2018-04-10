Украина начнёт серийное производство ракет «Ольха» после завершения их испытаний

После завершения стартовавших в Одесской области государственных испытаний ракетного комплекса «Ольха» на Украине начнётся серийное производство этого комплекса. Об этом сообщил украинский лидер Пётр Порошенко.

«Поздравляю разработчиков ракетного комплекса «Ольха» с началом государственных испытаний! После завершения испытаний Украина начнёт серийное производство этого сверхмощного комплекса», — написал он в Facebook.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что госиспытания ракетного комплекса начались на юге Одесской области.

По его словам, испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.