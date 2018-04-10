Названо оружие России против США в Сирии

США, отмечает американский журнал, могут ударить по позициям в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk или AGM-86B. Для атак также могут использоваться бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor. В The National Interest полагают, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 не в состоянии перехватить американское оружие.

Россия по американским позициям может ударить крылатыми ракетами Х-101, переносимыми бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160, или ракетами «Калибр» морского базирования.

В апреле 2018 года американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами Tomahawk, подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус