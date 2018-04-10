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Названо оружие России против США в Сирии
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Названо оружие России против США в Сирии 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
The National Interest назвало оружие, которое США и Россия могут применить в случае военного столкновения в Сирии.
США, отмечает американский журнал, могут ударить по позициям в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk или AGM-86B. Для атак также могут использоваться бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor. В The National Interest полагают, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 не в состоянии перехватить американское оружие.
Россия по американским позициям может ударить крылатыми ракетами Х-101, переносимыми бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160, или ракетами «Калибр» морского базирования.
В апреле 2018 года американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами Tomahawk, подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус.
Президент США Дональд Трамп в апреле 2018 года предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химической атаки в Сирии, ответственность за которую Соединенные Штаты возложили на Россию. Впоследствии постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что США предупреждены о серьезных последствиях в случае удара по Сирии.
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