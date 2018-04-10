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У Су-34 в Средиземноморье заметили ракеты против кораблей
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У российских самолетов над Средиземным морем заметили противокорабельные ракеты 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Иранский журналист Бабак Тагвай сообщил, что российские бомбардировщики Су-34 в сопровождении истребителей Су-30СМ пролетели над восточной частью Средиземного моря.
При этом самолеты были вооружены ракетами Х-35, написал Тагвай в своем Twitter.
Х-35 — советско-российская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн. Разработана ОКБ «Звезда» на смену ракете П-15 «Термит». Может применяться с авиации, кораблей (ракетный комплекс «Уран») и береговых ракетных комплексов «Бал».
Ранее сообщалось, что российские самолеты были замечены над французским фрегатом у берегов Сирии.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что российские военные самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским ракетным эсминцем «Дональд Кук», находящимся в восточной части Средиземного моря. В Пентагоне назвали слухами эти сведения.
Накануне Тагвай предупредил о вероятной атаке по Сирии ракетами «Томагавк» с борта эсминца ВМС США «Дональд Кук». Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с ситуацией в Сирии.
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