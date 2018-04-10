Ещё
Су-30 агрессивно подошел к французскому фрегату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский истребитель агрессивно подошел к французскому фрегату 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Два российских военных самолета совершили агрессивный маневр рядом с французским фрегатом Aquitaine в Средиземном море, сообщает Ouest France со ссылкой на ВМС Франции.
По данным французских военных, к кораблю подошли бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-30. При этом Су-24 был вооружен, пишет Le Point.
ВМС назвали маневр недружественным и опасным, французская сторона напоминает России о правилах полетов, чтобы избежать аварий, передает Ouest France.
Aquitaine охраняет американский эсминец Donald Cook, который 10 апреля подошел на 100 километров к сирийскому городу Тартус. Эсминец оснащен ракетами «Томагавк». Турецкая Hurriyet писала, что российские военные самолеты как минимум четыре раза подлетали к кораблю после того, как он вошел в территориальные воды Сирии.
Представитель Пентагона в беседе с ТАСС отверг эту информацию.
The Wall Street Journal писала, что американский эсминец отправился в Сирию после совещания у президента США Дональда Трампа, где тот сообщил о готовности принять ответные меры на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков574
Эрдоган раскритиковал Лаврова125
США отправляют ударную группу в Средиземное море285
Китай пошел на уступки США в торговой войне430
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока39
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение