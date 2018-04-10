Ещё
С-400 отработали перехват дрона над Черным морем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевые расчеты С-400 отработали перехват беспилотника над Черным морем 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Южного военного округа отработали в ходе тактических учений на Кавказском побережье Черного моря перехват беспилотного летательного аппарата. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе округа.
Поднятые про тревоге расчеты С-400 совершили марш в позиционные районы, выполнили оборудование и маскировку позиций. "Расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотник", — сказали в пресс— службе.
К тренировке (контрольной проверке) было привлечено более 150 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.
Какие именно части и подразделения были задействованы в учениях, не сообщается. В Новороссийске (Краснодарский край) развернут зенитный ракетный краснознаменный Кубанский казачий полк двухдивизионного состава, который в конце 2012 года был перевооружен на С-400.
Учения по борьбе с беспилотниками также прошли во вторник в Центральном военном округе. Здесь специалисты отдельной бригады радиоэлектронной борьбы в ходе учений смогли подавить радиолокационную станцию беспилотника условного противника и увели аппарат на безопасное расстояние.
ТАСС: последние новости
WSJ: США отправили ракетный эсминец в направлении берегов Сирии Истребители МиГ-31 на Камчатке отработали перехват "вражеской" крылатой ракеты СМИ: банды ИГ атаковали позиции сирийских войск после удара по аэродрому
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков574
Эрдоган раскритиковал Лаврова125
США отправляют ударную группу в Средиземное море285
Китай пошел на уступки США в торговой войне430
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока39
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение