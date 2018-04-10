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Пентагон прокомментировал поход авианосной ударной группы
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Пентагон прокомментировал поход авианосной ударной группы в Средиземноморье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Предстоящий поход авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" в Средиземноморье является плановым и нацелен на обеспечение безопасности на море, заявили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Ранее сообщалось, что авианосец "Гарри Трумэн" с самолетами и вертолетами на борту и сопровождающие его крейсер и несколько ракетных эсминцев в среду выйдут из базы в Норфолке в штате Виргиния. Сообщение поступило на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности в самое ближайшее время принять "ответные меры" на якобы произошедшую в сирийской Думе химическую атаку, в которой Вашингтон и его союзники уже обвинили официальный Дамаск.
"Во время развертывания ударная группа будет действовать в зонах ответственности 5-го и 6-го флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и по сотрудничеству в области безопасности на театре действий вместе с союзниками и партнерами. Развертывание является частью регулярной ротации сил", — заявил представитель Пентагона.
В зону ответственности 6-го флота США входит в частности Средиземноморский регион, а 5-го флота — Ближний Восток, в частности Персидский залив.
О подготовке к предстоящему походу сообщалось еще в феврале, когда экипаж авианосца проводил учения в районе Норфолка, однако точные даты и маршрут тогда не назывались.
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 Ещё 38 источников 
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