Пентагон прокомментировал поход авианосной ударной группы в Средиземноморье

Ранее сообщалось, что авианосец "Гарри Трумэн" с самолетами и вертолетами на борту и сопровождающие его крейсер и несколько ракетных эсминцев в среду выйдут из базы в Норфолке в штате Виргиния. Сообщение поступило на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности в самое ближайшее время принять "ответные меры" на якобы произошедшую в сирийской Думе химическую атаку, в которой Вашингтон и его союзники уже обвинили официальный Дамаск

"Во время развертывания ударная группа будет действовать в зонах ответственности 5-го и 6-го флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и по сотрудничеству в области безопасности на театре действий вместе с союзниками и партнерами. Развертывание является частью регулярной ротации сил", — заявил представитель Пентагона.

В зону ответственности 6-го флота США входит в частности Средиземноморский регион, а 5-го флота — Ближний Восток, в частности Персидский залив.

О подготовке к предстоящему походу сообщалось еще в феврале, когда экипаж авианосца проводил учения в районе Норфолка, однако точные даты и маршрут тогда не назывались.