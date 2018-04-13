МО РФ обвинило Лондон в провокации в сирийской Думе

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Минобороны располагает доказательствами участия Британии в организации провокации в Восточной Гуте 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В распоряжении Минобороны России есть доказательства, что Великобритания принимала участие в организации провокации с якобы применением химоружия в Восточной Гуте. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
«Напомню, — ключевым «доказательством» всех этих обвинений западных стран служит видеоролик, снятый в больнице города Дума, куда якобы доставлялись пострадавшие от химической атаки мирные жители. Однако удалось найти непосредственных участников съёмки этого видеоролика и опросить их», — заявил он.
По словам Конашенкова, участники ролика рассказали, как проводилась постановочная съёмка и показали кадры со своим участием. Также они сообщили, что доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения химоружием.
Конашенков напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о готовящихся провокациях.
«В распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте. Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации», — сообщил Конашенков.
Ранее Минобороны России сообщило, что 7 апреля в Думе была осуществлена спланированная провокация.
RT на русском: последние новости
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