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Украина начала испытания ракетного комплекса «Ольха»
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Украина начала госиспытания ракетного комплекса «Ольха» 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: turchynov.com
На Украине начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха», сообщил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
«Испытания стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производителей», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Турчинова.
По его словам, после завершения испытаний ракетные комплексы «Ольха» будут приняты на вооружение и начнется их серийное производство.
Напомним, в феврале секретарь совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что Украина в марте начнет госиспытания ракетного комплекса «Ольха», а «в конце этого года или в начале следующего» приступит к испытаниям первой украинской крылатой ракеты.
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