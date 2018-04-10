Украина начала испытания ракетного комплекса «Ольха»

Украина начала госиспытания ракетного комплекса «Ольха»

На Украине начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха», сообщил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов

«Испытания стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производителей», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Турчинова.

По его словам, после завершения испытаний ракетные комплексы «Ольха» будут приняты на вооружение и начнется их серийное производство.

Напомним, в феврале секретарь совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что Украина в марте начнет госиспытания ракетного комплекса «Ольха», а «в конце этого года или в начале следующего» приступит к испытаниям первой украинской крылатой ракеты.