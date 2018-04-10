Китай безвозмездно поможет белорусской армии 

Пекин и Минск подписали соглашение, по которому Китай окажет безвозмездную военную помощь Белоруссии. Об этом говорится в заявлении об итогах официального визита министра обороны КНР на сайте белорусского военного ведомства.
Детали документа, как и то, чем именно Китай поможет Минску, не уточняются.
В то же время, как говорится в сообщении, «намечены дальнейшие перспективные направления белорусско-китайского двустороннего военного сотрудничества в таких сферах как совместная боевая подготовка, военное образование, предоставление безвозмездной военной помощи, а также взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества по линии военных ведомств».
Визит нового министра обороны Китая Вэя Фэнхэ в Белоруссию прошел с 5 по 8 апреля. У него прошла встреча с президентом республики Александром Лукашенко, а также провел переговоры со своим белорусским коллегой Андреем Равковым.