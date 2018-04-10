Под Санкт-Петербургом появился стелс-радар

Мобильная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора "Каста 2-2" поступила на вооружение радиотехнического полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области

Изюминкой этой станции, как отмечают в пресс-службе ЗВО, является способность обнаруживать малозаметные цели, выполненные с применением технологий "стелс". Также "Каста 2-2" справляется с распознаванием объектов, летящих на малых и предельно малых высотах, поэтому шансы потенциального противника на внезапную атаку, в том числе с использованием "невидимок" заметно снижаются.

РЛС данного типа способны одновременно сопровождать до 200 целей, обнаруживать их на расстоянии до 150 километров и работать в диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия.