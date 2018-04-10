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Под Санкт-Петербургом появился стелс-радар
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Под Санкт-Петербургом появился стелс-радар 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мобильная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора "Каста 2-2" поступила на вооружение радиотехнического полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области.
Изюминкой этой станции, как отмечают в пресс-службе ЗВО, является способность обнаруживать малозаметные цели, выполненные с применением технологий "стелс". Также "Каста 2-2" справляется с распознаванием объектов, летящих на малых и предельно малых высотах, поэтому шансы потенциального противника на внезапную атаку, в том числе с использованием "невидимок" заметно снижаются.
РЛС данного типа способны одновременно сопровождать до 200 целей, обнаруживать их на расстоянии до 150 километров и работать в диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия.
Как уже сообщала "РГ", сейчас в России разрабатывается принципиально новая радиолокационная станция Х-диапазона, работающая на основе радиофотонных технологий.
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