Второй эсминец ВМС США отправят в Средиземном море

СМИ: Второй эсминец ВМС США может оказаться в Средиземном море в ближайшее время

В ближайшие несколько дней второй эсминец Военно-морских сил США USS Porter может оказаться в Средиземном море. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в сфере обороны. Отмечается, что в настоящее время в регионе уже присутствует американский эсминец USS Donald Cook. «У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии​​​… Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней», — говорится в тексте. При этом уточняется, что именно эсминец USS Porter участвовал в осуществлении удара по правительственной базе Шайрат в Сирии в апреле 2017 года после того, как Соединённые Штаты возложили ответственность на сирийские власти за якобы проведение химической атаки в Хан-Шейхуне. Ранее СМИ передавали, что российские военные самолёты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским эсминцем USS Donald Cook, находящимся в Средиземном море.