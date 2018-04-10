Ещё
Второй эсминец ВМС США отправят в Средиземном море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Второй эсминец ВМС США может оказаться в Средиземном море в ближайшее время 

RT на русском 2 часа назад
Фото: EPA
В ближайшие несколько дней второй эсминец Военно-морских сил США USS Porter может оказаться в Средиземном море. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в сфере обороны.
Отмечается, что в настоящее время в регионе уже присутствует американский эсминец USS Donald Cook.
«У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии​​​… Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней», — говорится в тексте.
При этом уточняется, что именно эсминец USS Porter участвовал в осуществлении удара по правительственной базе Шайрат в Сирии в апреле 2017 года после того, как Соединённые Штаты возложили ответственность на сирийские власти за якобы проведение химической атаки в Хан-Шейхуне.
Ранее СМИ передавали, что российские военные самолёты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским эсминцем USS Donald Cook, находящимся в Средиземном море.
RT на русском: последние новости
СМИ сообщили о сближении российских самолётов с эсминцем США у берегов Сирии Минобороны России опровергло сообщения о применении Сирией химоружия в Думе Минобороны России: удары по аэродрому в Сирии нанесли самолёты ВВС Израиля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Табакова взбесил народ128
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым396
США приготовились к удару по Сирии1059
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США251
Рубль ждет технический отскок38
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение