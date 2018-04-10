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На Урале бригада РХБ защиты поднята по тревоге
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На Урале бригада РХБ защиты поднята по тревоге 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: ТАСС
Бригада радиационной, химической и биологической защиты поднята по учебной тревоге в Екатеринбурге.
Мероприятия проводятся в рамках начавшейся проверки за зимний период обучения, передает пресс-служба Центрального военного округа. Причем замысел учений спланирован по новой методике и опирается на опыт ведения боевых действий на Ближнем Востоке.
Специалисты бригады РХБ защиты совершили двухсоткилометровый марш к месту выполнения задачи. Экипажи провели разведку с использованием автоматизированной системы передачи данных о радиационной, химической и биологической обстановке "Контроль-1", отработали засечку ядерных взрывов. Используя машины термодымовой аппаратуры, они поставили аэрозольную завесу на три тысячи квадратных метров для защиты артиллерии.
В учениях принимают участие свыше пяти сотен человек личного состава, задействовано более трехсот единиц техники.
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