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Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
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СМИ: российские самолеты сближались с американским эсминцем у берегов Сирии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © AP Photo / U.S. Navy
Российские боевые самолеты пролетели, по меньшей мере, четыре раза над американским эсминцем USS Donald Cook, находящимся в Средиземном море, сообщает турецкая газета Hurriyet.
По данным издания, корабль ВМС США подошел на расстояние в 100 километров от сирийского города Тартус, в котором находится российская военно-морская база.
Ранее Washington Examiner со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что USS Donald Cook в понедельник покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. Отмечается, что эсминец оснащен 60 крылатыми ракетами "Томагавк".
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24-48 часов принять решение об ответе на химическую атаку, якобы имевшую место в сирийском городе Дума. Отвечая на вопрос о том, исключает ли он военные действия, американский лидер сказал: "Ничего не исключено".
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