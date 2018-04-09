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Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече
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СМИ сообщили о встрече руководителей Генштабов России и НАТО 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Встреча начальника Генштаба вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе Кертиса Скапарротти запланирована на следующей неделе, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник в штаб-квартире НАТО.
Источник, близкий к руководству Генштаба подтвердил, что переговоры состоятся до конца апреля. О месте встречи не сообщается.
>> Россия и НАТО прекратили сотрудничество по военной линии
Отмечается, что это будет первая встреча в подобном формате с 2013 года.
1 апреля 2014 года из-за конфликта вокруг статуса Крыма Альянс принял решение заморозить все контакты с Россией по военной линии.
Ранее Скапарротти заявил, что страны Альянса «отстают» от России в Арктике. По его словам, в ближайшее время Россия может взять контроль над Северным морским путем.
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