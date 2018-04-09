Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече

СМИ сообщили о встрече руководителей Генштабов России и НАТО

Источник, близкий к руководству Генштаба подтвердил, что переговоры состоятся до конца апреля. О месте встречи не сообщается.

Отмечается, что это будет первая встреча в подобном формате с 2013 года.

1 апреля 2014 года из-за конфликта вокруг статуса Крыма Альянс принял решение заморозить все контакты с Россией по военной линии.

Ранее Скапарротти заявил, что страны Альянса «отстают» от России в Арктике. По его словам, в ближайшее время Россия может взять контроль над Северным морским путем.