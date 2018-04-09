100‐летие военного комиссариата отметили в Одинцове

100 лет назад учредили военный комиссариат, а проще говоря ‐ военкомат. Так, из Одинцова ежегодно на службу отправляется тысячи молодых людей. Подвести итоги работы и отметить свой профессиональный юбилей собрались десятки военнослужащих. Праздник прошел в спортивно‐зрелищном комплексе. Там побывала и съемочная группа «360».

Ножи, винтовки и гранаты — юнармейцы и ребята из знают все о военной подготовке. Они пришли посмотреть на выставку отряда «Китеж» и поддержать товарищей. Они выступают на сцене Волейбольного центра в честь юбилея военного комиссариата.

Юные патриоты — волонтеры. Без их помощи не проходит ни один важный военный праздник. Они участвуют в поисках артефактов, без вести пропавших солдат. А в будущем эти ребята планируют связать свою жизнь с российской армией.

Начать свою военную карьеру молодые люди могут и в Одинцовском военкомате. Ежегодно отсюда отправляются служить Родине в разные уголки страны более 600 тысяч ребят.

Мы встречаем этот юбилей на позитивной ноте. По итогам прошлого года, мы заняли первое место среди комиссариатов Московской области как по вопросам поддержания боевой готовности, по подготовке призыва, так и по вопросам социальной защиты ветеранов вооруженных сил, ветеранов Великой отечественной войны

Важность работы комиссариата отметил и глава района Андрей Иванов . Он сказал, что военная служба снова стала престижной. И в этом есть заслуга военкомата.

Вы решаете очень важную государственную задачу. Без призыва, воинского учета, мобилизации нет и не может быть обороноспособности нашей страны. Благодаря вашей работе пополняются ряды вооруженных сил, а люди знают, что тыл и граница нашей страны надежно защищены

— Андрей Иванов, глава Одинцовского района.

Глава района наградил тех, кто служит на пользу военкомата и занимается патриотическим воспитанием. Почетные грамоты получили более

30-ти человек.