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Раскрыта цель израильского удара по Сирии
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Стала известна цель израильского удара по базе в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA
СМИ сообщили подробности израильского удара по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс, нанесенного 9 апреля.
Источники Wall Street Journal из числа сотрудников разведки сообщают, что удар был нанесен «при молчаливой поддержке Америки». Израиль нанес удар после того, как премьер страны Биньямин Нетаньяху провел переговоры с главой американского государства Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Нетаньяху приказал атаковать «новейшую иранскую систему ПВО», которая находилась на сирийской базе. Удар «по недавно прибывшей батарее ПВО» был нанесен, чтобы «не позволить иранским силам применять ее против израильских самолетов», пишет издание.
Систему разбомбили прежде, чем она была подготовлена к использованию. Сообщается, что также Израиль уничтожил ангар, где хранились используемые иранскими силами беспилотники.
WSJ пишет, что США хотят ограничить иранское влияние в Сирии, но Пентагон опасается прямой конфронтации, так как в ответ Иран может атаковать американских военных, которые находятся в регионе.
Напомним, 9 апреля Израиль нанес удар по аэродрому Т-4 сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе.
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Комментарии8  Ещё 49 источников 
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