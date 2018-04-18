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Израиль готовит атаку на Т-4
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WSJ: Израиль заручился поддержкой США перед атакой на сирийский аэродром Т-4 

ТАСС 1 час назад
Вашингтон был заранее предупрежден об ударе израильских ВВС по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс 9 апреля и одобрил данный шаг. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.
По сведениям ее источников, в частности, сотрудников разведки, "израильские силы на прошлой неделе при молчаливой поддержке Америки нанесли удар по новейшей иранской системе противовоздушной обороны, находившейся на сирийской базе". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как говорится в публикации, "после того, как переговорил с президентом [США] Дональдом Трампом, приказал нанести удар по недавно прибывшей батарее ПВО, чтобы не позволить иранским силам применять ее против израильских самолетов".
Издание отмечает, что указанная иранская система была уничтожена до того, как ее подготовили к применению. Кроме того, якобы был уничтожен ангар, в котором хранились беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся иранцами.
В материале также констатируется, что США настроены на то, чтобы в сотрудничестве с Израилем пытаться ограничить иранское влияние в Сирии. Вместе с тем, как отмечается, в Пентагоне опасаются, что прямая конфронтация с иранскими силами приведет к тому, что Тегеран будет пытаться нанести удар по военнослужащим США в регионе.
9 апреля по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс был нанесен массированный ракетный удар, Сирия возложила ответственность за него на Израиль. Минобороны РФ сообщило, что два самолета F-15 ВВС Израиля, находясь в небе над Ливаном, выпустили по аэродрому восемь ракет, пять из которых были уничтожены сирийскими подразделениями ПВО.
10 апреля министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что не знает о том, кто атаковал аэродром Т-4.
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Комментарии8  Ещё 61 источник 
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