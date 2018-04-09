Ещё
1300 призывников из Петербурга отправятся в армию весной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Авиаудару по Сирии нашли объяснение

1300 призывников из Петербурга отправятся в армию весной 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге и по всей России с первого апреля стартовал призыв в армию, сообщает «Мойка, 78».
Начальник штаба ЗВО Сергей Рюмшин сообщил, что план призыва этой весной в Ленинградской области и Петербурге составляет 2725 человек, из них область должны представлять 1360 призывников.
«Большинство призывников будут проходить службу недалеко от места жительства либо в соседних регионах. Также новобранцев будут отправлять и в отдаленные воинские части, поскольку не все регионы могут обеспечить достаточное для комплектования количество призывников», сообщил военный.
По-прежнему сохраняется уголовная ответственность в том случае, если юноша получил повестку на военную службу, но не явился в военкомат.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Эдита Пьеха сообщила, что родственники заботятся о ней в больнице В Петербурге умер художник Владимир Яшке В Петербурге школьники по фасаду залезли на крышу Эрмитажа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России732
Акции Сбербанка рухнули154
России предсказали века «геополитического одиночества»135
Путин наградил американского генерала92
Путин поговорил с Меркель30
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение