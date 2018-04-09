1300 призывников из Петербурга отправятся в армию весной

Петербурге и по всей России с первого апреля стартовал призыв в армию, сообщает «Мойка, 78».

Начальник штаба ЗВО Сергей Рюмшин сообщил, что план призыва этой весной в Ленинградской области и Петербурге составляет 2725 человек, из них область должны представлять 1360 призывников.

«Большинство призывников будут проходить службу недалеко от места жительства либо в соседних регионах. Также новобранцев будут отправлять и в отдаленные воинские части, поскольку не все регионы могут обеспечить достаточное для комплектования количество призывников», сообщил военный.

По-прежнему сохраняется уголовная ответственность в том случае, если юноша получил повестку на военную службу, но не явился в военкомат.