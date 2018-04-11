Суда Черноморского флота провели учения по борьбе с минной опасностью

Пять судов Черноморского флота провели учения по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностью, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслава Трухачёва

Морские тральщики «Турбинист» и «Ковровец» выполнили задачи по противоминному обеспечению отряда в составе больших десантных кораблей «Азов» и «Цезарь Куников» для последующей высадки морского десанта.

На переходе морем в район высадки были найдены минные заграждения, установленные малым противолодочным кораблём «Муромец», который выполнял роль судна условного противника.

В рамках первого этапа учений экипаж провёл контрольно-разведывательный поиск, выборку и уничтожение минных заграждений с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов. Экипажи тральщиков также выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, которые имитировали плавающие мины.

В конце учений корабельная тральная группа отработала проводку за тралами десантных кораблей в район сосредоточения десантного отряда.

Ранее ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.