В репетиции Парада Победы приняли участие Су-57

В репетиции Парада Победы впервые приняли участие «Терминаторы» и новейшие Су-57

Во время тренировок парадных расчетов самое пристальное внимание было к новинкам военной техники.

В репетиции на подмосковном полигоне Алабино впервые приняли участие 12,5 тысяч военнослужащих. В частности, воспитанники Нахимовского училища из Севастополя , курсанты Смоленской академии ПВО и парадный расчет военной полиции.

Кроме того, парадным строем прошли более 400 женщин-военнослужащих, представляющих четыре военных вуза.

Но больше всего новшеств связано с прохождением механизированной колонны: впервые в ней появились боевые машины поддержки танков «Терминатор», обладающие высоким уровнем защищенности и огневой мощи.

Кульминаций же торжества стало появление в небе над полигоном самых современных российских истребителей пятого поколения Су-57.

Первыми в авиационной части были вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28, Ка-52 и Ми-35.

Далее летела стратегическая авиация: сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160, бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95, истребители и бомбардировщики — МиГ-29, Су-24, Су-27, Су-30 и Су-35.

Замыкали строй штурмовики Су-25, которые разрисовали небо цветами национального флага России

До начала Парада Победы остается ровно месяц, репетиции на площадке в Подмосковье будут проходить трижды в неделю, а в конце апреля все военнослужащие передислоцируются в Москву для участия в тренировках уже на Красной площади.

Генеральная репетиция Парада намечена на 6 мая.