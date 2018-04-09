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В репетиции Парада Победы приняли участие Су-57
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В репетиции Парада Победы впервые приняли участие «Терминаторы» и новейшие Су-57 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время тренировок парадных расчетов самое пристальное внимание было к новинкам военной техники.
В репетиции на подмосковном полигоне Алабино впервые приняли участие 12,5 тысяч военнослужащих. В частности, воспитанники Нахимовского училища из Севастополя, курсанты Смоленской академии ПВО и парадный расчет военной полиции.
Кроме того, парадным строем прошли более 400 женщин-военнослужащих, представляющих четыре военных вуза.
Но больше всего новшеств связано с прохождением механизированной колонны: впервые в ней появились боевые машины поддержки танков «Терминатор», обладающие высоким уровнем защищенности и огневой мощи.
Кульминаций же торжества стало появление в небе над полигоном самых современных российских истребителей пятого поколения Су-57.
Первыми в авиационной части были вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28, Ка-52 и Ми-35.
Далее летела стратегическая авиация: сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160, бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95, истребители и бомбардировщики — МиГ-29, Су-24, Су-27, Су-30 и Су-35.
Замыкали строй штурмовики Су-25, которые разрисовали небо цветами национального флага России.
До начала Парада Победы остается ровно месяц, репетиции на площадке в Подмосковье будут проходить трижды в неделю, а в конце апреля все военнослужащие передислоцируются в Москву для участия в тренировках уже на Красной площади.
Генеральная репетиция Парада намечена на 6 мая.
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