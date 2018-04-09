Названо число поставленных в Сирию «Панцирей»

Названо число поставленных в Сирию комплексов «Панцирь»

«Россия поставила Сирии до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» для защиты от средств воздушного нападения. Речь идет об экспорте, а не о поставках из наличия Минобороны», — сообщил источник РИА «Новости».

ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» (по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound) — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, предназначенный для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

«Панцирь», установленный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

Ранее в понедельник в российском Минобороны сообщили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля , до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты.

Американское аналитическое издание, специализирующееся на военно-политической тематике, National Interest рассказало об «идеальном оружии» России, аналогов которому нет у Соединенных Штатов . Таким оружием является российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

Напомним, по данным Минобороны, «Панцири» сбили семь из 13 беспилотников, направлявшихся к авиабазе «Хмеймим» и к базе в Тартусе. Шесть остальных дронов были спущены на землю — российское подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватило внешнее управление этими летательными аппаратами и приземлило их за пределами базы. Эксперты сообщали газете ВЗГЛЯД , что беспилотник — не самая сложная цель для «Панциря».