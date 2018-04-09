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Названо число поставленных в Сирию «Панцирей»
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Названо число поставленных в Сирию комплексов «Панцирь» 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия за последние годы поставила Сирии до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» для защиты от нападений с воздуха, сообщил источник в российском военном ведомстве.
«Россия поставила Сирии до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» для защиты от средств воздушного нападения. Речь идет об экспорте, а не о поставках из наличия Минобороны», — сообщил источник РИА «Новости».
ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» (по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound) — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, предназначенный для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
«Панцирь», установленный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.
Ранее в понедельник в российском Минобороны сообщили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля, до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты.
Американское аналитическое издание, специализирующееся на военно-политической тематике, National Interest рассказало об «идеальном оружии» России, аналогов которому нет у Соединенных Штатов. Таким оружием является российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
Напомним, по данным Минобороны, «Панцири» сбили семь из 13 беспилотников, направлявшихся к авиабазе «Хмеймим» и к базе в Тартусе. Шесть остальных дронов были спущены на землю — российское подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватило внешнее управление этими летательными аппаратами и приземлило их за пределами базы. Эксперты сообщали газете ВЗГЛЯД, что беспилотник — не самая сложная цель для «Панциря».
Командующий войсками ПВО–ПРО России Виктор Гуменный сообщил, что учитывая опыт применения в Сирии, ЗРПК «Панцирь-С1» доработали, в результате он получил способность сбивать реактивные снаряды.
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