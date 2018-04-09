Появились изображения китайского стелс-бомбардировщика

Появились первые изображения китайского стелс-бомбардировщика Н-20

Первые изображения китайского стелс-бомбардировщика H-20.

Фото: https://t.co/qPfinzy3gC pic.twitter.com/phdXKqsukv— Komandante (@KomandanteS17) 9 апреля 2018 г. В китайском журнале Aerospace knowledge продемонстрировали, как будет выглядеть перспективный стелс-бомбардировщик Н-20, который уже десять лет разрабатывают в Поднебесной. ОБ этом сообщает dambiev.

Новый самолет конструируют с 2008 года в Шанхайском авиационном проектном и исследовательском институте (SADRI). Главная задача разработчиков — снижение радиолокационной заметности, поэтому и применяют стелс-технологии. По внешнему виду новый самолет представляет собой "летающее крыло".

Как говорят военные эксперты, Китаю необходим бомбардировщик большой дальности, не требующий дозаправки в воздухе и способный нести до 10 тонн оружия. Н-20 — это самолет первого поколения. Все машины, стоящие на вооружении Народно-освободительной армии — иностранное копирование, в основном известных советских военных самолетов.

Разработка стелс-бомбардировщика в Поднебесной строго засекречена. Не известны никакие детали. Напечатанный рисунок внешнего вида Н-20 может свидетельствовать о том, что в КНР наконец-то определились, как будет выглядеть новый стелс-бомбардировщик.