Турция успешно применила в Сирии комплексы «Корнет-Э»

Турецкая армия успешно задействовала в Сирии против курдских боевиков противотанковый комплекс российского производства "Корнет-Э". В Сети появилось видео, где запечатлены кадры боевого применения этого оружия.

В настоящее время на вооружении турецкой армии состоят 80 пусковых установок и около 800 ракет к ним.

По имеющимся данным, которые появились в турецких средствах массовой информации, вооруженные силы данного государства в настоящее время намерены закупить в России новую партию такого оружия.

Российские противотанковые комплексы "Корнет" являются одними из самых популярных в мире, они зарекомендовали себя как высокоточные, надежные и неприхотливые системы.

Ливии. В ходе боевых действий в Ираке , Сирии, и Йемене "Корнеты" продемонстрировали, что могут легко поражать самые современные основные боевые танки, в том числе "Абрамс". Также они применялись в Египте

На данный момент такие комплексы состоят на вооружении более десятка стран мира, в том числе государств, входящих в блок НАТО

Дальность поражения "Корнет-Э" достигает 5500 метров в дневное время и 3500 метров — в ночное. Масса комплекса — 29 кг, 26 из которых приходится на ракету калибра 152 мм. Имея вес боевой части 7 кг при массе взрывчатого вещества в 4,6 кг, ракета "Корнета" способна пробить до 1,3 м брони и не менее 3 метров бетонного монолита.