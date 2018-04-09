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В Сирии «засветились» способные бить на 44 км САУ
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В Сирии «засветились» способные бить на 44 км колесные САУ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Twitter
Сирийские "боги войны" продолжают боевое применение 130-мм колесных самоходных артиллерийских установок. Впервые эти САУ, выполненные на шасси четырехосных немецких коммерческих грузовиков Mercedes Actros 4140 были замечены еще в марте 2013 года, в расположении 103-го артиллерийского полка правительственной армии.
По некоторым данным, эти самоходки были разработаны еще до начала гражданской войны и террористической агрессии на территорию Сирии. Мелкосерийное производство началось уже в ходе конфликта.
Необходимо отдать должное сирийским военным, они все время модернизировали свою технику, например, шло постоянное совершенствование конструкции броневой защиты кабины. Неизменным оставались лишь одно — артиллерийская часть, это 130-мм орудие М-46. Эти пушки по-прежнему держат за собой титул самым дальнобойных в сухопутных войсках Сирии. Обычным 33-килограммовым осколочно-фугасным снарядом они могут бить на дистанцию в 27 490 м.
Также в боекомплект входят поставленные КНР активно-реактивные снаряды, способные поражать цели на расстоянии в 44 000 м.
Вот уже 5 лет без этих САУ не обходится ни одно сражение или боевая операция. Они применяются как высокомобильный артиллерийский резерв — благодаря колесной базе эти боевые машины могут достаточно быстро перемещаться с одного участка фронта на другой.
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