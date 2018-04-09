Украина купила старые БМП по цене танков

Сухопутные войска Украины получили первую партию БМП-1 чешской сборки. 30 единиц бронетехники образца 1966 года были куплены у польской фирмы по цене более 200 тысяч долларов за штуку, пишет украинский журнал "Новое время"

Согласно заключенному в 2016 году контракту польская компания Wtorplast поставит на Украину 200 БМП, собранных в Чехословакии в 80-х годах прошлого века. Снятые с вооружения машины поляки закупают у чешской Excalibur Army за 20-25 тысяч евро — фактически по цене металлолома. Далее башня БМП отделяется от корпуса и оба компонента продаются Украине — уже за 165 тысяч долларов. Наконец, на Житомирском бронетанковом заводе башню вновь устанавливают на корпус — это прибавляет к стоимости машины еще 40 тысяч долларов. В итоге получается $205 тысяч — за эти деньги можно купить подержанный танк.

Внешне и внутренне новые украинские БМП отличаются от старых советских лишь современными средствами связи, однако по документам они проходят как BMP-1AK (Anti Kumulyativnaya). Понимать это можно, как угодно. Получателем выгоды от приключений старой бронетехники "Новое время" называет главу комитета Верховной Рады Украины по вопросам обороны Сергея Пашинского