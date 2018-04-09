Ещё
В Тверской области проходит учение МиГ-31БМ и Су-27
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тверской области проходит летно-тактическое учение с экипажами МиГ-31БМ и Су-27 Западного военного округа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Основная его цель — проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием возможностей авиационной техники.
В Тверской области началось летно-тактическое учение (ЛТУ) истребительной авиации Западного военного округа (ЗВО)
Летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перелет на оперативные аэродромы.
Кроме того, экипажи МиГ-31БМ и Су-27 выполнят задачи по перехвату самолетов-нарушителей, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.
Основная цель учения — проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники.
В учении принимают участие около 80 военнослужащих летно-технического и летного состава, а также задействовано более 10 истребителей МиГ-31БМ и Су-27.
ТК «Звезда»: последние новости
Сирийская авиабаза Т-4 в провинции Хомс подверглась ракетному удару - SANA Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Тифор – Минобороны РФ В Совфеде объяснили зачем США распространяет фейк о химоружии в сирийской Думе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»111
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии283
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия95
Степаненко покидает Россию66
Швыряющая младенцев медработница попала на видео33
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
04:59
Россия пообещала обнародовать переписку Мэй
Политика
00:17
Швыряющая младенцев медработница попала на видео
Происшествия Другое
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:44
Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
Шоу-бизнес
00:27
Волочковой чудом удалось избежать трагедии
Шоу-бизнес
01:12
Голый Панин усомнился в уме россиян
Шоу-бизнес
05:40
Первый канал раскрыл сокровенные тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение