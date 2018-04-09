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В Литве проходят учения НАТО
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В Литве проходят учения противотанковых подразделений НАТО 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: Reuters
Учения противотанковых подразделений Литвы и семи стран НАТО Medziotojas-2018 ("Охотник-2018"), в восьмой раз организуемые Вооруженными силами балтийской республики, начались в понедельник на полигоне литовской армии в районе города Пабраде. Как сообщили в литовском минобороны, маневры продлятся до 20 апреля.
"Более 700 задействованных в учениях военных проведут боевые стрельбы, будут отрабатывать приемы управления огнем и маневрирования противотанковых подразделений, изучать тактику механизированных и танковых частей вероятного противника, заслушают экспертов из США и Украины", — отметили в ведомстве.
Впервые за время проведения учений противотанковых сил будет отрабатываться процедура вызова воздушной поддержки. Ее обеспечат ВВС Литвы и США с участием вертолетов Ми-8 и UH-64 Black Hawk, а также два легких штурмовика L-39.
В этом году в Medziotojas-2018 также принимают участие подразделения Германии, Испании, Канады, Нидерландов, США, Франции и Хорватии из состава дислоцированных в Литве и Латвии сводных батальонов НАТО передового базирования. В роли условного противника на танках Leclerc и боевых машинах пехоты VBCI выступает рота французского контингента из сводного батальона НАТО.
Medziotojas-2018 превосходят по масштабу такие учения прошлого года, когда в них были задействованы около 600 военных, но уступают маневрам 2016 года с участием 1,2 тыс. военных.
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