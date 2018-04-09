РФ обвинила Израиль в ударе по Сирии

Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены 5 управляемых ракет.
В понедельник 9 апреля в период с 3.25 по 3.53 (мск) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8 -ю управляемыми ракетами по аэродрому ТИФОР. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены 5 управляемых ракет.
По сообщениям Министерства обороны РФ, 3 ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.