Российские спутники проверят ракетный удар по Сирии

Российские военные при помощи средств космической разведки устанавливают источник ракетного удара по авиабазе «Тийфор» в сирийской провинции Хомс, заявил «Интерфаксу» в понедельник первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Пока у нас есть только сообщения сирийских СМИ об этом ракетном ударе. Я думаю, что наши военные проверяют сейчас информацию, в том числе с помощью средств спутниковой разведки», — сказал Джабаров.
Джабаров не исключил, что удар по Хомсу «могла нанести какая-то оппозиционная группировка».
«О том, что там произошло, однозначно говорить пока рано, нужно во всем разобраться», — отметил сенатор.
Минувшей ночью официальное сирийское агентства САНА сообщило, что территория авиабазы в провинции Хомс подверглась атаке несколькими ракетами.
По данным панарабского спутникового телеканала «Аль-Маядин», ракеты со стороны Средиземного моря пролетели в сторону Сирии над ливанской территорией.