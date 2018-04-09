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Российские спутники проверят ракетный удар по Сирии
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Российские спутники проверят сообщения о ракетном ударе по авиабазе в Сирии 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские военные при помощи средств космической разведки устанавливают источник ракетного удара по авиабазе «Тийфор» в сирийской провинции Хомс, заявил «Интерфаксу» в понедельник первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Пока у нас есть только сообщения сирийских СМИ об этом ракетном ударе. Я думаю, что наши военные проверяют сейчас информацию, в том числе с помощью средств спутниковой разведки», — сказал Джабаров.
Джабаров не исключил, что удар по Хомсу «могла нанести какая-то оппозиционная группировка».
«О том, что там произошло, однозначно говорить пока рано, нужно во всем разобраться», — отметил сенатор.
Минувшей ночью официальное сирийское агентства САНА сообщило, что территория авиабазы в провинции Хомс подверглась атаке несколькими ракетами.
По данным панарабского спутникового телеканала «Аль-Маядин», ракеты со стороны Средиземного моря пролетели в сторону Сирии над ливанской территорией.
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