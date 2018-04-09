Ещё
«Калашников» наладит выпуск двигателей для кораблей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»

«Калашников» наладит выпуск двигателей для кораблей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Концерн «Калашников» ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ), который занимается производством и ремонтом дизельных двигателей и газотурбинных установок, в том числе осваивает сервис турбин, произведенных на Украине.
О решении «Калашникова» выкупить контрольный пакет акций группы компаний КМЗ (в нее входят ООО «Дизельзипсервис» и ООО «Кингисеппский машиностроительный завод») рассказал источник СМИ в судостроительной отрасли. По его словам, сделка еще в процессе, но уже идет оформление.
В «Калашникове» факт переговоров также официально подтвердили: «Это часть нашей стратегии и расширение компетенций в сервисе — в том числе, речь идет о синергии в сфере судостроения».
Как отметил источник в оборонной промышленности, покупка КМЗ связана с желанием концерна «развивать новое направление бизнеса». Другой источник подчеркнул, что в данном случае речь идет о развитии судостроительного кластера «Калашникова», но уже с упором на полный цикл.
КМЗ занимается производством, ремонтом и поставками дизельного, газотурбинного и палубного оборудования двойного назначения. Выступает головным исполнителем ряда контрактов в рамках гособоронзаказа, а также работает в кооперации: например, поставлял прибалтийскому судостроительному заводу «Янтарь» (Калининград) якорно-швартовое оборудование для большого десантного корабля проекта 11711 («Иван Грен») и океанографического исследовательского судна проекта 22010 (шифр «Крюйс»). Помимо производства собственной продукции КМЗ осуществляет ремонт и техническое обслуживание отечественных и зарубежных судовых газотурбинных и дизельных двигателей, в том числе с Украины (производства «Зоря-Машпроект»).
Осенью 2017 года завод прошел комплексный аудит, подтвердив возможность производства судовых дизельных двигателей семейств М-50 и М-500 для нужд ВМФ России и погранслужбы ФСБ. Ремонтом таких же двигателей собирается заниматься феодосийский судомеханический завод. Отраслевой источник говорит, что речь пойдет о «разделении труда»: крымское предприятие займется ремонтом дизельных двигателей для Черноморского флота, а остальной заказ себе сможет забрать петербургское предприятие. Главный вопрос заключается в ремонте двигателей, которые уже эксплуатируются в ВМФ России, говорит источник.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Израиль заподозрили в ударе по сирийской авиабазе Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США Воинские части на Дальнем Востоке подняли по тревоге
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1046
Степаненко покидает Россию47
Степаненко покидает Россию94
Россия ответила на переезд Скрипалей в США221
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»68
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:57
Умер озвучивший «Винни-Пуха» актер
Шоу-бизнес Происшествия
04:34
Челобанов усомнился в своем отцовстве
Шоу-бизнес
02:18
Общительный краб полюбил видеокамеру
Общество Наука
03:19
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
00:43
Рыбку и Лесли заподозрили в производстве порно
Происшествия
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение