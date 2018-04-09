Главный договор России и США: кто нарушит первым

Восемь лет назад Россия США подписали договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Согласно документу, к февралю 2018 года обе страны должны были сократить количество своих ядерных боезарядов до 1550 единиц каждая. 5 февраля стороны заявили, что выполнили условия договора. Однако сложные отношения между странами могут помешать продлению договора, срок которого истечет в 2021 году, предупреждают эксперты.

8 лет назад Россия и США подписали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, получивший название СНВ-3. Подписи под документом 8 апреля 2010 года поставили Дмитрий Медведев Барак Обама , занимавшие на тот момент должности президентов двух стран. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Новый договор

СНВ-3 стал седьмым по счету договором об ограничении стратегических ядерных сил, заключенных между Москвой и Вашингтоном. Первый такой документ стороны подписали еще в 1972 году с целью положить конец гонке вооружений — он предполагал заморозку ядерных арсеналов двух стран на том уровне, на котором они находились на тот момент. В шести последовавших за ним договорах Россия и США все более детализировали меры по сокращению ядерных вооружений.

Документ, подписанный Медведевым и Обамой, предусматривал сокращение имевшихся у обеих стран ядерных боезарядов до 1550 единиц у каждой, средств их доставки — межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) — до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых МБР, БРПЛ и ТБ — до 800 единиц.

Выполнить эти условия СНВ-3 страны должны были к 5 февраля 2018 года. Во время разработки документа у России было 3897 ядерных боезарядов, у США — 5916 (данные госдепартамента США ). Летом 2011 года, спустя почти полтора года после вступления СНВ-3 в силу, страны обменялись данными о своих текущих ядерных арсеналах. Так, на июнь 2011 года у России было было уже 1537 боеголовок, у США 1800, писало агентство ТАСС

5 февраля этого года обе страны объявили о выполнении своих обязательств по СНВ-3. Как сообщил МИД РФ, у России на момент истечения срока выполнения условий договора оставалось 1444 единицы боезарядов. Госдеп США заявил, что страна выполнила свои обязательства по СНВ-3 еще в августе прошлого года, когда количество боезарядов в ее ядерном арсенале составило 1393 единицы.

Будущее СНВ-3

Срок действия самого договора составляет 10 лет со дня вступления его в силу и истекает в 2021 году. Документ предполагает, что стороны могут договориться о продлении срока его действия на период не более пяти лет или же заменить его другим последующим соглашением о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В договоре также содержится положение о досрочном выходе из него.

Как заявила в феврале пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт, приверженность СНВ-3 остается для США «критически важной в то время, когда доверие [к Москве] снизилось, а угроза просчета и непонимания возросла».

В России, в то же время, выразили надежду «на конструктивный подход США, а также на продление договора в форме, которая устроит обе стороны».

Однако перспективы продления СНВ-3 пока что неясны. В начале февраля администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую ядерную доктрину, в которой раскритиковала Россию за продолжающееся развертывание стратегического ядерного оружия малого радиуса действия, которое не подпадает под СНВ-3. В ответ на это США упростили условия для применения ядерного оружия и заявили о намерениях разрабатывать небольшие ядерные заряды для баллистических ракет морского базирования.

Президент России Владимир Путин , в свою очередь, в интервью телеканалу NBC в марте текущего года, заявил, что Россия готова к дальнейшему диалогу по ядерному разоружению. При этом он отметил, что с учетом появления у страны новейших систем вооружений, способных обходить систему ПРО (Путин презентовал их во время своего послания Федеральному собранию 1 марта), снижение количества баллистических ракет и боеголовок для нее уже не так критично.

«Нового договора не будет»

Ухудшение отношений между Россией и США скорее всего помешает не только заключению нового договора о сокращении СНВ, но и формальному продлению нынешнего, считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков

«Против подписания нового договора с российской стороны работает то, что текущие потолки СНВ-3 и так оценивались нашими военными как минимально комфортные (ввиду развития систем ПРО и наличия не подотчетных ядерных арсеналов союзников США — Великобритании и — в меньшей степени — Франции).

Разумеется, в случае хороших отношений политическое руководство продавило бы любое решение, но сейчас — сами понимаете. К этому прибавляется и недовольство кое-какими техническими моментами касательно выполнения американцами СНВ-3. Так, например, считается, что вновь задействовать деактивированные пусковые установки на подлодках и лишенные возможности нести ядерное оружие слишком просто», — рассказал он «Газете.Ru».

С американской стороны против заключения новых договоренностей с Россией работает как общая антироссийская повестка, сложности в отношениях Трампа и конгресса и обвинения президента США в «пророссийскости», так и конкретные острые обвинения в адрес России в области договоров об ограничении вооружений, и в первую очередь Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года, продолжил Ермаков.

«В этих условиях трудно представить, чтобы США пошли на СНВ-4», — отметил эксперт.

В случае, если отношения между странами перестанут ухудшатся, то еще можно представить, что договор СНВ-3 будет формально продлен, но и это вряд ли случится по вышеуказанным причинам, считает собеседник «Газеты.Ru».

Вместе с тем, по его мнению, это не значит, что после окончания действия текущего договора Россия и США начнут резкое наращивание своих ядерных потенциалов в численном выражении.

«Вероятнее всего обе страны объявят, что «руководствуясь лучшими побуждениями» они будут добровольно придерживаться действующих ограничений. Это не первый подобный случай, например договор ОСВ-2 1979 года так и не был формально ратифицирован в США, но обе стороны в целом придерживались его положений», — добавил Ермаков.

По его мнению, в ближайшие годы ядерные арсеналы России и США будут численно находиться на одном уровне, но параллельно с этим обе страны будут менять устаревшие системы на новые. «Траты на программы модернизации и так значительны (особенно в США, где это вопрос сильно запустили), чтобы увеличивать арсенал», — отметил эксперт.