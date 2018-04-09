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РФ заподозрили в плане устроить базу в Сомали
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СМИ сообщили о планах России устроить военную базу в Сомали 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российские дипломаты могли начать переговоры о строительстве военном базы в Сомали. Об этом со ссылкой на африканские СМИ сообщает Telegram-канал Directorate 4.
Речь идет о размещении базы на территории Сомалиленда — непризнанного государства на севере территории Сомали. Переговоры могли начаться в начале 2017 года, когда, по данным Directorate 4, непризнанную республику посетил сотрудник российского посольства в Джибути.
Предполагается постройка небольшой военной базы на полторы тысячи военнослужащих и инфраструктуры, позволяющей обслуживать два эсминца, четыре фрегата и две подводных лодки. Также возможно строительство двух взлетно-посадочных полос, которые смогут принимать до шести военно-транспортных самолетов и пятнадцати истребителей. Разместиться база должна в окрестностях городка Зейла.
Россия в качестве оплаты может предоставить Сомалиленду около 250 миллионов долларов инвестиций. Также Москва может пообещать международное признание государства.
Сообщается, что на территории Сомалиленда уже располагается военная база Объединенных Арабских Эмиратов. База на севере Сомали может иметь стратегическое значение, так как позволит контролировать важнейший для мировой торговли вход в Суэцкий канал.
В настоящее время в регионе Африканского рога располагаются военные базы многих государств, среди которых ОАЭ, Китай, Франция, США, Япония, Турция.
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