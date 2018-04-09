Ещё
США ответили на обвинения в ударе по базе в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон отрицает причастность к ракетному удару по сирийской авибазе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пентагон заявил в ночь на понедельник, что в настоящий момент не осуществляет авиаударов по Сирии.
"В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США.
Телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты, атаковавшие авиабазу "Тийфор" (Т-4) в сирийской провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.
РИА Новости: последние новости
ЕС призвал расследовать применение оружия против демонстрантов в Газе СМИ сообщили, откуда летели атаковавшие сирийскую авиабазу ракеты Российские дипломаты ответили на статью о переезде Скрипалей в США
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты213
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1569
Россия ответила на переезд Скрипалей в США20
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН873
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей23
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение