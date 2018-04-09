Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу

Израильские самолеты были в небе в момент ракетного удара

Израильские ВВС совершали разведывательные полеты в пограничном пространстве между Сирией Ливаном в момент, когда был нанесен ракетный удар по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс . Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Mayadeen, передает ТАСС

Ранее агентство SANA со ссылкой на военный источник информировало, что сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается. По сведениям SANA, среди военнослужащих есть убитые и раненые.

В сообщении агентства указывается, что удар по аэродрому предположительно был нанесен ВС США . Между тем Белый дом вслед за Пентагоном в воскресенье не подтвердил причастность США к удару по сирийскому аэродрому.

Вместе с тем в Армии обороны Израиля корреспонденту ТАСС отказались комментировать сообщения об ударе по аэродрому в Хомсе.

10 февраля сирийские зенитчики отразили израильский ракетный удар, который был нанесен после того, как ПВО Сирии сбили истребитель F-16. Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что ВВС дважды атаковали наземные цели в Сирии: один удар был нанесен по иранскому пункту управления беспилотными летательными аппаратами на авиабазе в районе Пальмиры (на востоке Хомса), второй — по четырем иранским и восьми сирийским военным объектам в южной части страны.