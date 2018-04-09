Ещё
Ракетный удар по сирийскому аэродрому привел к жертвам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о погибших при ракетном ударе по сирийской авиабазе 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
В результате ракетной атаки по авиабазе Т-4 в сирийской провинции Хомс погибли и получили ранения несколько человек, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.
Точное количество жертв и пострадавших агентство не приводит.
По данным военного источника, сирийским ПВО удалось сбить восемь ракет.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что системам ПВО удалось отразить ракеты, в результате чего авиабаза не пострадала и жертв нет.
Ливанский телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты летели со стороны Средиземного моря через воздушное пространство Ливана.
РИА Новости: последние новости
СМИ сообщили, откуда летели атаковавшие сирийскую авиабазу ракеты "Ответственность на России": США обеспокоены сообщениями о химатаке в Сирии Девять стран призвали созвать экстренное заседание Совбеза ООН
 Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты37
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1545
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН860
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей21
Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение