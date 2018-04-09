Ракетный удар по сирийскому аэродрому привел к жертвам

СМИ сообщили о погибших при ракетном ударе по сирийской авиабазе

В результате ракетной атаки по авиабазе Т-4 в сирийской провинции Хомс погибли и получили ранения несколько человек, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник. Точное количество жертв и пострадавших агентство не приводит. По данным военного источника, сирийским ПВО удалось сбить восемь ракет. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости , что системам ПВО удалось отразить ракеты, в результате чего авиабаза не пострадала и жертв нет. Ливанский телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты летели со стороны Средиземного моря через воздушное пространство Ливана