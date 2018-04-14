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Названа причина нанесения удара по Сирии
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Трамп объяснил причину нанесения удара по Сирии 

РИА Новости
Фото: © AFP 2018 / Jim Lo Scalzo, pool
Операция военных США, Франции и Великобритании направлена на то, чтобы остановить предполагаемое применение химического оружия в Сирии, заявил в пятницу вечером по вашингтонскому времени президент США Дональд Трамп.
"В прошлую субботу режим Асада опять применил химическое оружие, чтобы убить невинных граждан, в этот раз в городе Дума рядом с сирийской столицей. Эта расправа была в значительной степени большей по масштабу в истории применения химического оружия этим ужасным режимом … Это действия не человека, а чудовища. Цивилизованные страны объединились сегодня, чтобы остановить применение химического оружия", — сказал Трамп в специальном обращении к нации, которое транслировали местные телеканалы.
По его словам, такие действия союзников могут носить продолжительный характер, "пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества".
Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.
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