Названа причина нанесения удара по Сирии

Трамп объяснил причину нанесения удара по Сирии

Франции и Операция военных США Великобритании направлена на то, чтобы остановить предполагаемое применение химического оружия в Сирии , заявил в пятницу вечером по вашингтонскому времени президент США Дональд Трамп

"В прошлую субботу режим Асада опять применил химическое оружие, чтобы убить невинных граждан, в этот раз в городе Дума рядом с сирийской столицей. Эта расправа была в значительной степени большей по масштабу в истории применения химического оружия этим ужасным режимом … Это действия не человека, а чудовища. Цивилизованные страны объединились сегодня, чтобы остановить применение химического оружия", — сказал Трамп в специальном обращении к нации, которое транслировали местные телеканалы.

По его словам, такие действия союзников могут носить продолжительный характер, "пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества".

Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.