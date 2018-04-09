Ещё
Первые автобусы с боевиками покинули сирийскую Думу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первые автобусы с боевиками покинули сирийскую Думу 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: © AP Photo / SANA
Первые автобусы с боевиками и членами их семей выведены из сирийской Думы, сообщили в Минобороны России.

Что мы выиграли в Сирии

"Начался вывод боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин", — говорится в сообщении.
Всего планируется выход до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.
Ранее российский центр по примирению в Сирии сообщил, что ряд западных стран пытаются сорвать эту операцию, используя заявления о якобы применении правительственными силами Сирии химического оружия.

Обвинения в химатаке

Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли десятки мирных граждан.

США хотят спровоцировать Россию заявлениями по Сирии, считают в Госдуме

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что организаторы атаки "дорого заплатят" за свои действия, возложив на Дамаск ответственность за случившееся. Советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность нанесения удара по Сирии.
Постпред США при ООН Никки Хейли накануне назначенного на понедельник заседания Совбеза по ситуации в Думе заявила, что Вашингтон настаивает на предоставлении экспертам доступа к месту предполагаемого инцидента и проведении независимого расследования.
Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе и назвал обвинения фальшивкой. В центре отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений.

В Иране назвали заявление США по химатакам в Сирии заговором против Асада

МИД России заявил, что утверждения о якобы применении отравляющих веществ войсками Сирии вброшены, чтобы выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов 13 марта заявлял, что у российских военных есть достоверная информация о том, что в Восточной Гуте боевики готовят провокацию с инсценировкой применения "химического оружия". Он отмечал, что есть сведения, что эту провокацию Вашингтон затем использует как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.
РИА Новости: последние новости
Российский генерал в интервью NI рассказал об опасности конфликта РФ и США Путин сообщил, что ожидает от переговоров с Европой по "Северному потоку-2" В США на аукцион выставили секретную карту Кеннеди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров дал прогноз по будущему ЕС94
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН822
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1454
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность872
Волчкову в расцвете сил убил рак66
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение