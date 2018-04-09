Первые автобусы с боевиками покинули сирийскую Думу 

Первые автобусы с боевиками и членами их семей выведены из сирийской Думы, сообщили в Минобороны России.
Что мы выиграли в Сирии
"Начался вывод боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин", — говорится в сообщении.
Всего планируется выход до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.
Ранее российский центр по примирению в Сирии сообщил, что ряд западных стран пытаются сорвать эту операцию, используя заявления о якобы применении правительственными силами Сирии химического оружия.
Обвинения в химатаке
Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли десятки мирных граждан.
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Президент США Дональд Трамп пригрозил, что организаторы атаки "дорого заплатят" за свои действия, возложив на Дамаск ответственность за случившееся. Советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность нанесения удара по Сирии.
Постпред США при ООН Никки Хейли накануне назначенного на понедельник заседания Совбеза по ситуации в Думе заявила, что Вашингтон настаивает на предоставлении экспертам доступа к месту предполагаемого инцидента и проведении независимого расследования.
Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе и назвал обвинения фальшивкой. В центре отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений.
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МИД России заявил, что утверждения о якобы применении отравляющих веществ войсками Сирии вброшены, чтобы выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов 13 марта заявлял, что у российских военных есть достоверная информация о том, что в Восточной Гуте боевики готовят провокацию с инсценировкой применения "химического оружия". Он отмечал, что есть сведения, что эту провокацию Вашингтон затем использует как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.