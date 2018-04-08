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США призвали РФ помочь в борьбе с химатаками в Сирии
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США призвали Россию помочь в предотвращении химических атак в Сирии 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: globallookpress.com
По мнению Госдепа США, в сирийском населенном пункте Дума якобы произошло нечто, похожее на химическую атаку. Штаты обвиняют в ней правительство Сирии.
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал Россию «прекратить поддерживать режим Асада» и помочь с вопросом предотвращения возможных химических атак. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.
По мнению Госдепа США, в сирийском населенном пункте Дума якобы произошло нечто, похожее на химическую атаку. Такой вывод в Штатах сделали, опираясь на «доклады очевидцев с места и медицинский персонал», более конкретные источники не указываются.
«США призывают Россию прекратить поддержку Асада и вместе работать над предотвращением бесчеловечных химических атак», — говорится в заявлении Госдепа.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис признал, что у США нет доказательств применения Дамаском химоружия. Министр заявил журналистам, что ему известно о многочисленных сообщениях о применении хлора, но признал, что доказательств использования армией Сирии боевых отравляющих веществ нет.
Российская Федерация неоднократно указывала на то, что обвинения Штатов в применении Сирией химического оружия не находят подтверждения и являются голословным инструментом политического давления. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что власти Сирии уничтожили все свои запасы химоружия под строжайшим международным контролем.
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