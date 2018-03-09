Советник Асада рассказала о планах сирийской армии

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан назвала действия Запада в отношении САР психологической войной и заявила, что после освобождения Восточной Гуты армия САР планирует освободить всю оставшуюся часть страны.

"Следующим этапом после освобождения Гуты является освобождение каждой песчинки сирийской земли", — сказала Шаабан в интервью телеканалу "Аль-Маядин".

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР.

По словам Шаабан, то, что сейчас происходит, — это "психологическая война, через которую Запад хочет показать силу после своего провала".

Советник отметила, что координация между Россией , Сирией, Ираном и ливанской "Хезболлах" полноценна, и этого боится Запад.

"Мы не боимся войны и будем к ней готовы, если она случится. Правила ведения войны изменились в пользу Дамаска. И мы сегодня в лучшей форме, чем были раньше", — добавила она.

Дума остается последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции РФ и Сирии из Думы удалось вывести в провинцию Идлиб всех боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и их семьи, ранее последний захваченный город в Гуте покинули несколько групп боевиков "Джейш аль-Ислам" в Джараблус.

С 12 апреля в Думу для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению вводятся подразделения российской военной полиции.