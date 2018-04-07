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«Сообразительный» выполнил стрельбы в Балтийском море
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Российский корвет «Сообразительный» выполнил стрельбы в Балтийском море 

RT на русском 25 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Экипаж корвета «Сообразительный» Балтийского флота во время учений отразил ракетный удар условного противника. Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.
«Стрельбу по мишени экипаж «Сообразительного» выполнил с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования «Редут». Воздушная мишень «Дань-М» впервые была запущена с позиции в районе мыса Таран в Калининградской области», — приводит слова Мартова Интерфакс.
По его словам, стрельба была проведена в условиях сложной помеховой обстановки, которую создавали «вражеские средства радиоэлектронного противодействия».
«Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов авиации», — отметил он.
Также экипаж судна провёл учения по радиоэлектронной борьбе, противодиверсионной обороне и борьбе за живучесть, а также отработал элементы маневрирования и прохождения кораблём узкости.
Ранее корвет «Стойкий» отразил «торпедную атаку» в Балтийском море.
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