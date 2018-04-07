Российский корвет «Сообразительный» выполнил стрельбы в Балтийском море

Экипаж корвета «Сообразительный» Балтийского флота во время учений отразил ракетный удар условного противника. Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов

«Стрельбу по мишени экипаж «Сообразительного» выполнил с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования «Редут». Воздушная мишень «Дань-М» впервые была запущена с позиции в районе мыса Таран в Калининградской области», — приводит слова Мартова Интерфакс.

По его словам, стрельба была проведена в условиях сложной помеховой обстановки, которую создавали «вражеские средства радиоэлектронного противодействия».

«Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов авиации», — отметил он.

Также экипаж судна провёл учения по радиоэлектронной борьбе, противодиверсионной обороне и борьбе за живучесть, а также отработал элементы маневрирования и прохождения кораблём узкости.

Ранее корвет «Стойкий» отразил «торпедную атаку» в Балтийском море.