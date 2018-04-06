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Секретную карту Кеннеди выставили на аукцион
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Секретную карту Кеннеди с точками ударов по советским объектам в Кубе выставили на аукцион 

ТК «Звезда» 7 минут назад
Фото: Reuters
На секретном документе отмечены девять советских военных объектов на Кубе, куда американцы планировали сбросить бомбы в «черную субботу» 28 октября 1962 года.
RR Auction
Секретная карта президента США Джона Кеннеди времен Карибского кризиса выставлена на аукциона в качестве лота. Об этом сообщается на официальном сайте публичной площадки по продажам товаров RR Auction, которая специализируется на исторических документах и раритетных вещах.
Принадлежащая президенту Кеннеди карта датирована 27 октября 1962 года. В это время Карибский кризис, грозящий перейти в войну, был в самом разгаре — данная дата известная историкам под названием «черная суббота». Карта содержит информацию о советских военных объектах, размещенных на Острове Свободы.
Документ указывает на расположение истребителей МиГ, ракетных катеров «Комар», баллистических ракет Р-12, бомбардировщиков Ил-28, а также хранилищ с ядерными боеприпасами. Всего на карте было отмечено девять основных точек, куда США нанесли бы удары после приказа Кеннеди, чтобы нанести военной инфраструктуре СССР на Кубе максимальный ущерб.
К счастью, в ночь на 28 октября лидеры СССР и США сумели прийти к компромиссу и удержаться от дальнейшей эскалации кризиса. Судьбоносная карта, которая могла стать элементом так и не случившейся Третьей мировой войны, продается по стартовой цене в 20 000 долларов.
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