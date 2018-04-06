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На Украину отправилась новая группа литовских военных
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На Украину отправилась новая группа литовских военных 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В пятницу 6 апреля в Литве состоялась церемония проводов на Украину группы военнослужащих Добровольческих сих обороны республики.
Как сообщило военное ведомство Литвы, они отправились на смену группе военнослужащих Драгунского батальона имени княгини Бируте, вернувшихся в Литву после выполнения военно-учебной операции.
Официальный Вильнюс после госпереворота на Украине активно помогает Киеву укреплять армию. Украинские военнослужащие проходят обучения в Литве, литовские офицеры и сержанты отправляются в качестве инструкторов ВСУ, обучающие личный состав по стандартам НАТО. Раненые украинские солдаты и офицеры неоднократно проходили лечение и реабилитацию в Литве.
Министерство обороны балтийской республики сообщило, что это уже третья смена литовских военных инструкторов, отправляющихся на Украину. Утверждается, что они не участвуют непосредственно в боевых действиях и «антитеррористических операциях» в стране.
Вместе с литовцами украинских военных обучают на Яворовском полигоне Львовской области военные США, Канады, Польши и Великобритании.
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