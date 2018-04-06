Морская пехота нашла замену винтовке М40

Морская пехота нашла замену 50-летней снайперской винтовке М40

Корпус морской пехоты США (U. S. Marine Corps) получит на вооружение новую снайперскую винтовку Mark 13 Mod 7 взамен «старушки» М40, прослужившей морпехам верой-правдой более 50 лет.

М40 поступила на вооружение в разгар вьетнамской войны в 1966 году. С тех пор она претерпела несколько модернизаций — в частности, у нее появился складной приклад, полноразмерная планка Пикатинни и ряд других дополнений.

Однако, несмотря на эти доработки, к М40 были серьезные претензии. Так при выстреле на дальность свыше 600 метров происходит значительная потеря кинетической энергии. Уже при стрельбе на расстояние 550 метров снайпер может ожидать, что пуля не долетит до цели более 2,5 метров. Потеря энергии также влияет на боковой снос из-за воздействия ветра.

Первоначально Корпус морской пехоты намерен закупить 356 Mark 13 Mod 7 на сумму 4,3 млн долларов. Винтовка позволит вести высокоточную стрельбу на дальности более 1 км. У М40 этот показатель при самых лучших условиях не превышал 800 метров. На сегодняшний день Mark 13 Mod 7 уже активно используется подразделением Морских котиков ВМФ США (Navy SEALs).