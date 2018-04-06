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Химик рассказал о полигоне в Шиханах
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Химик рассказал о найденном британцами полигоне в Шиханах 

Рамблер 1 час назад
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин назвал «высосанной из пальца» появившуюся в СМИ информацию о производстве «Новичка» в Шиханах. Об этом сообщает «Взгляд».
По словам эксперта, в Шиханах находится филиал Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где исследовали вещество класса «Новичок». Однако полигон законсервировали и более 30 лет не использовали для испытаний химоружия, подчеркнул Никулин.
«Это [заявления о Шиханах] из той же серии, что и про боевую отравляющую гречку и дроны, которые летают над Британией», — сказал он.
Никулин предположил, что версия о Шиханах была почерпнута на одном из сайтов, где упоминаются исследования вещества в Шиханах.
Ранее The Times писала, что спецслужбы Британии назвали местом производства вещества, которым был отравлен экс-разведчик Сергей Скрипаль, «объект в Шиханах на юго-западе России». По данным газеты, британская разведка рассказала об этом месте представителям стран-союзников во время специального брифинга. Этот объект в Лондоне сочли аналогом военной лаборатории «Портон-Даун».
Глава Лаборатории оборонных наук и технологии (DSTL) в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед ранее рассказал, что специалистам DSTL не удалось установить страну-производителя вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.
 Ещё 4 источника 
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