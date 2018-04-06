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ВМФ России получит шесть новейших корветов
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ВМФ России получит шесть новейших корветов проекта 22160 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В состав ВМФ России войдут шесть новейших корветов проекта 22160 до 2020 года.
ВМФ получит шесть новейших корветов, созданных для защиты и охраны морской акватории экономической зоны.
«Головной патрульный корабль в серии проекта 22160 — "Василий Быков" — был заложен 26 февраля 2014 года на АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького". Все последующие корабли находятся на различных этапах постройки", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Патрульные корабли проекта 22160 -российские патрульные корабли модульного типа дальней морской зоны. Корабли созданы для патрулирования 200-мильной морской зоны сключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях.
Длина — 94 м, Ширина — 14 м. Автономность плавания — 60 суток, экипаж -до 80 человек. Вооружены в том числе ЗРК 3М-47 «Гибка» и ракето-торпедами 91Р1 и 91РТ2.
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