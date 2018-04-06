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С-400 и «Панцирь» провели совместные учения
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С-400 и «Панцирь» на учениях впервые единой системой отразили ракетный удар 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» Центрального военного округа в рамках тактических учениях на полигоне Ашулук в Астраханской области впервые единой системой отразили массированный ракетный удар условного противника.
«В рамках учений средства противовоздушной обороны большой дальности С-400 впервые были объединены в единую систему с комплексом ближнего действия «Панцирь-С1». Под руководством одного командира они заступили на боевое дежурство и сумели отразить два массированных ракетных удара», — сообщил и.о. начальника управления противовоздушной обороны 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковник Геннадий Шлаг.
Он уточнил, что расчеты С-400 уничтожали мишени, которые имитировали высокоскоростные баллистические ракеты, а «Панцирь-С1» одновременно в автоматизированном режиме уничтожал маловысотные и малоразмерные цели, такие как крылатые ракеты и ударные беспилотные средства «противника».
«В совокупности этот тандем образует многослойную систему защиты, а тем более под руководством одного командира», — добавил Шлаг, передает РИА «Новости».
В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что эксперимент признан удачным. «Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены. На учениях присутствовали представители оборонных заводов», — пояснили там.
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