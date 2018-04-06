«Погуглите сами»: в НАТО ответили о ядерных миссиях альянса

БРЮССЕЛЬ , 6 апр — РИА Новости . Генсек НАТО отказался назвать конкретные страны, которые участвуют в программе совместных ядерных миссий альянса, посоветовав задавшему этот вопрос студенту в американском Далласе самому поискать информацию в интернете.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе, а также практика «совместных ядерных миссий» препятствуют ядерному разоружению. По его словам, в рамках этих миссий неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения ядерных боеприпасов. Как отмечал Лавров, всем должно быть понятно, «что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России ».

"Практика разделения ядерных возможностей (nuclear sharing) много лет существует в НАТО. Она означает, что у США есть оружие, а у других стран альянса есть средства доставки, например, самолеты. То есть разные страны вместе работают, чтобы обеспечить ядерный потенциал… Это не устарело, мы по-прежнему нуждаемся в этом", — заявил Йенс Столтенберг , сославшись на развитие и модернизацию своих ядерных сил рядом стран, в том числе Россией.

"Я не могу комментировать, какие страны являются частью договоренностей (в рамках этой программы). Вы можете сами «погуглить» и решить, доверяете ли вы этой информации или нет…", — сказал Столтенберг, после чего в зале раздался смех.

Запись выступления перед студентами университета в Далласе обнародована пресс-службой альянса. Генсек НАТО в настоящее время находится с визитом в США.