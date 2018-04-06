В Алабино пройдет тренировка парада Победы

Более 10 тысяч военных на полигоне в подмосковном Алабино в пятницу примут участие в тренировке военного парада, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве , сообщается на сайте Минобороны РФ.

"Тренировка пеших парадных расчетов войск московского гарнизона, принимающих участие в военном параде на Красной площади. В тренировке примут участие более 10 тысяч военнослужащих и механизированная колонна в составе более 100 единиц современного вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.

Добавляется, что среди техники, которая поучаствует в тренировке, будут автомобили "Тигр", бронетранспортеры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец-25", 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "ТорМ2ДТ" и многие другие.